Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России
17:12 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Польши приняло решение ввести запрет на импорт угля из РФ. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
По его словам, Польша больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии. «Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», — сказал Мюллер.
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