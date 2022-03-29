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НОВОСТИ

Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России

17:12 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши приняло решение ввести запрет на импорт угля из РФ. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

По его словам, Польша больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии. «Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», — сказал Мюллер.

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