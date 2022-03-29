Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС РФ
17:32 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тыс. рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по протоколу, составленному по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), передает корр. ТАСС из зала суда.
«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказала судья.
Согласно материалам дела, озвученным в суде, Ройзман опубликовал в «Твиттере» трактовку символов Z и V, отличную от трактовки Минобороны РФ.
НОВОСТИ
- 18:40 29.03.2022
- РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины — Мединский
- 18:00 29.03.2022
- Бельгия высылает 21 дипломата РФ по обвинению в шпионаже, угрозе безопасности — СМИ
- 17:30 29.03.2022
- Андрей Воробьев встретился с женами офицеров – участников спецоперации в Украине
- 17:17 29.03.2022
- Луганские мусульмане вошли в Российский муфтият
- 17:12 29.03.2022
- Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России
- 17:02 29.03.2022
- Нидерланды высылают 17 российских дипломатов
- 16:32 29.03.2022
- Шаманов утверждает, что пытавшие российских военных на Украине захвачены
- 16:30 29.03.2022
- Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем — Мединский
- 16:21 29.03.2022
- Собянин: Москва продолжает помогать предприятиям сферы общественного питания
- 16:12 29.03.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 84 руб., евро — ниже 93 руб.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать