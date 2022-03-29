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Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС РФ

17:32 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тыс. рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана по протоколу, составленному по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), передает корр. ТАСС из зала суда.

«Признать Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказала судья.

Согласно материалам дела, озвученным в суде, Ройзман опубликовал в «Твиттере» трактовку символов Z и V, отличную от трактовки Минобороны РФ.

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