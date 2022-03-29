Луганские мусульмане вошли в Российский муфтият
17:17 29.03.2022 Источник: НГ-Online
В ходе съезда Духовного собрания мусульман России (ДСМР), который прошел в Москве 29 марта, российскими мусульманами была «заявлена готовность принять Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики (ДУМ ЛНР) в структуру ДСМР». Об этом НГ сообщили в Духовном собрании мусульман России. Отмечается, что также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ДСМР и ДУМ ЛНР.
Как подчеркнул глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов «в Луганске проживает около 25 000 мусульман, большинство из которых придерживаются аналогичной правовой школы в исламе». «Для истинных мусульман нет государственных границ и в этом смысле просьба мусульман о каноническом единстве с ДСМР совершено логична. На первом этапе мы заключили с мусульманами ЛНР соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку в реализации духовно-просветительских религиозных потребностей мусульманским структурам ЛНР. Параллельно мы подключили юристов для административного вхождения в свой состав структуры», — приводит слова Крганова пресс-служба ДСМР.
Решение о «готовности принять» луганских мусульман в российскую структуру было принято единогласно. О том, что ДУМ ЛНР подало на имя Альбира Крганова обращения десятка имамов приходов ЛНР под руководством лидера Совета имамов Эльдара Гамбарова о каноническом единстве с ДСМР, стало известно неделю назад.
На сегодняшний день ДСМР, по словам Крганова, объединяет 17 региональных муфтиятов. Девять регионов представлены местными религиозными организациями, Также подписаны соглашения о сотрудничестве с муфтиятами Республики Дагестан, Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и г. Севастополя, Ивановской области.
Редакция НГ-Религии
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