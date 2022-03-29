Андрей Воробьев встретился с женами офицеров – участников спецоперации в Украине

17:30

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской областипосетил с рабочим визитом Одинцовский городской округ. На территории бывшего военного городка Кубинка он обсудил с жителями планы благоустройства в муниципалитете, проверил строительство детского сада и пообщался с женами военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Жены военнослужащих 45-ой бригады спецназа ВДВ рассказали Андрею Воробьёву, что ждут с нетерпением мужей каждую минуту и строят планы. Например, Ольга поделилась историей про подругу, которая ждет супруга, чтобы показать Ванечку, появившегося на свет, когда папы уже не было дома. А Оксана с подругами налепила полную морозилку пельменей и мантов, чтобы сразу же накрыть домашний стол для вернувшегося мужа.

«На прошлой неделе мы ездили в Балашиху, в дивизию Дзержинского. Большое количество ребят сейчас находится на задании, – поделился губернатор. – В любом воинском подразделении знают, что такое взаимовыручка и братство. В семьях военных растят патриотизм с первого вздоха. Мне очень важно было к вам приехать».

Супруг Анны сейчас в госпитале. Она ждет, когда он встанет на ноги и они вместе будут водить свою дочурку в новый детский сад, который сейчас строят в Кубинке.

«Дети – это не просто красивое слово в нашем лексиконе. Это наше продолжение, это то, ради чего мы все делаем, ради чего сейчас сражаются наши мужья», – добавила одна из участниц встречи Татьяна.

«Стараемся сделать все, чтобы им там было спокойно от того, что у нас здесь спокойно. Чтобы они меньше за нас переживали, духовно стараемся поддержать», – сказала супруга одного из офицеров Ольга Владимировна.

Женщины рассказали Андрею Воробьёву, что уже 20 лет в Кубинке действует женсовет, который активно участвует в жизни военного городка. Занимаются всем – от патриотического воспитания молодежи до вопросов благоустройства.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что военным городкам в Подмосковье уделяется большое внимание. За несколько лет области от Министерства обороны РФ были переданы 65 таких населенных пунктов, где проживает более 500 тыс. человек.

С 2014 по 2021 год в регионе восстановили инфраструктуру 49 военных городков в 37 муниципалитетах. Эта работа будет продолжена в Балашихе, Богородском, Власихе, Домодедове, Коломне, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и других округах.

«Долгое время военные городки не модернизировались. Пять лет назад мы приняли большую программу и каждому военному городку уделяем внимание: и благоустройству общественных пространств, и социальным объектам, стараемся обеспечить заметные перемены. Вместе с Министерством обороны приводим в порядок», – отметил губернатор.

В ходе рабочего визита губернатор также встретился с местными жителями и обсудил с ними планы благоустройства.

«В рамках федеральной программы мы обновим сквер с памятником, который сильно обветшал, – сказал местным жителям губернатор Андрей Воробьёв. – Мы также решили оживить площадь рядом с памятником, сделать ее более привлекательной и многофункциональной, чтобы там могли с комфортом проводить время и старшее поколение, и те, кто помоложе. Кубинка была всегда зеленым городом – все это тоже важно сохранить».

В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Кубинка будет благоустроен сквер с памятником «Павшим за Родину». Мемориал открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы. Летом прилегающую территорию обновят: площадь вымостят тротуарной плиткой контрастных цветов, обустроят пешеходные дорожки, установят цветники с деревянными сидениями, освещение и видеонаблюдение, организуют велосипедные парковки. Кроме этого, проектом предусмотрена подиум-сцена для проведения культурно-развлекательных мероприятий. Завершить работы планируется в августе.

«9 мая 1975 года я была на открытии этого памятника. За прошедшее время он, конечно, сильно состарился, и я очень рада, что его полностью приведут в порядок», – поделилась с губернатором жительница Кубинки Серафима Владимировна Волынчикова.

Также в Одинцовском городском округе в этом году благоустроят сквер возле заповедника-музея Большие Вязёмы, начнутся работы на набережной «Живописная бухта», протяженность которой составляет около 1 км. Продолжится благоустройство «Парка Малевича», лесопарка «Липовая роща» и комплекса улиц исторической части Звенигорода.

Губернатор также проверил строительство детского сада на 330 мест в Кубинке. Новое здание рассчитано на 14 групп. Здесь оснастят игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой, спортом и хореографией, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты. На территории обустроят детские игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

«Детский сад построим быстро – за 10 месяцев. Он будет очень современный, большой. Об этом просили и жены офицеров, и сами офицеры 45-й легендарной бригады ВДВ. Думаю, что это будет очень хороший подарок малышам, – сказал Андрей Воробьёв. – Школы, детские сады очень важны для нашего растущего региона, но важно еще и качество. Поэтому будем приглашать и дальше талантливых воспитателей, педагогов, чтобы и школьникам, и малышам-дошколятам давали все самое лучшее».

Работы на площадке начались в январе и идут опережающими темпами – первоначально их планировали завершить в декабре. Теперь ориентир – октябрь. Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

Открытие нового детского сада в Кубинке позволит полностью решить вопрос с очередью в дошкольные учреждения города детей от 2 до 7 лет. Сейчас здесь работает 7 дошкольных учреждений, но этого не хватает. На очереди находятся около 230 малышей.