РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины — Мединский
18:40 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Киева.
«Те предложения, которые Украина нам направила, мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения, безусловно. Они Украине, собственно, были [представлены] с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу», — сказал он во вторник в комментарии RT.
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