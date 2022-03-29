Washington post подтверждает факты размещения украинских войск в жилых кварталах

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины размещают военную технику в жилых кварталах городов, прикрываясь гражданским населением от возможных ударов со стороны российской армии. Соответствующие факты приводит в своей статье во вторник газета «Вашингтон пост».

«Все чаще украинцы сталкиваются с неприятной правдой: понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что под прицел попадут гражданские. Практически все районы большинства городов превратились в милитаризованные зоны в большей или меньшей степени, что делает их потенциальными целями российских войск», — пишет издание.

В частности, газета приводит пример случай с попаданием ракеты в жилой дом в Киеве, вскоре на место инцидента прибыл украинский депутат Алексей Гончаренко, обвинивший Россию в намеренном обстреле жилых кварталов, где якобы отсутствует военная инфраструктура. «Тем не менее через несколько минут свист украинских систем залпового огня нагоняет страх на жителей, беспомощно глядящих на свои разрушенные дома. За ним еще один. Кажется, что орудия размещены рядом, возможно, в нескольких улицах, и уж точно внутри столицы», — продолжает газета, отмечая, что ее корреспонденты неоднократно видели размещенные в жилых районах противотанковые орудия, системы ПВО, установки залпового огня и бронетехнику ВСУ.

По мнению опрошенного изданием правозащитника и специалиста в области гуманитарного права Ричарда Вира из Human Wrights Watch, размещение украинскими властями военной техники в гражданских районах подрывают усилия Запада и Киева, пытающихся возложить правовую ответственность за возможные военные преступления на Москву. «Если там есть военная техника, и [русские] говорят, что огонь ведется по ней, то это подрывает утверждения, что они намеренно атакуют гражданские объекты и мирных жителей», — приводит газета его слова.

По его мнению, украинские военные «несут ответственность в соответствии с международным правом» за то, чтобы их вооружения и техника были удалены из населенных зон или за вывоз оттуда самого населения. «Если они этого не делают, то это является нарушением законов войны, потому что вся эта военная техника является законной мишенью», — добавил он.