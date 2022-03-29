Ведущие европейские страны и США не ослабят подход к РФ — канцелярия Джонсона

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны не намерены ослаблять подход к России до прекращения боевых действий на Украине. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его переговоров с лидерами Италии, Франции, ФРГ и США.

«Они согласились с тем, что не может быть никакого ослабления западной решительности», — сказано в нем.