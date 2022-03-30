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Запад может ввозить на Украину вооружения медицинскими машинами — Небензя

09:00 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия допускает, что на Украину могут ввозиться западные вооружения посредством автомобилей с медицинской символикой. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

«Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций [ООН и ОБСЕ] или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — обратил внимание Небензя.

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