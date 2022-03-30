Глава МИД КНР указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций
09:20 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в формате видеоконференции указал на неприемлемость крайне жестких санкций Запада против России. Об этом сообщил в среду МИД КНР.
«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия, — приводит внешнеполитическое ведомство слова Ван И на официальном сайте. — Китай готов вместе с прочими заинтересованными сторонами <…> оказать содействие скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной».
По его словам, за односторонние санкции Запада «расплачиваются страны и народы, не участвующие в военном противостоянии Москвы и Киева». Глава МИД КНР подчеркнул, что это «несправедливо и противозаконно». «При урегулировании проблем безопасности нельзя все упрощать, делить на белое и черное», — уточнил китайский дипломат. Он напомнил, что методы времен холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».
«Тем более нельзя руководствоваться методами, вносящими раскол в мире», — подытожил Ван И.
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