Глава МИД КНР указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в формате видеоконференции указал на неприемлемость крайне жестких санкций Запада против России. Об этом сообщил в среду МИД КНР.

«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия, — приводит внешнеполитическое ведомство слова Ван И на официальном сайте. — Китай готов вместе с прочими заинтересованными сторонами <…> оказать содействие скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной».

По его словам, за односторонние санкции Запада «расплачиваются страны и народы, не участвующие в военном противостоянии Москвы и Киева». Глава МИД КНР подчеркнул, что это «несправедливо и противозаконно». «При урегулировании проблем безопасности нельзя все упрощать, делить на белое и черное», — уточнил китайский дипломат. Он напомнил, что методы времен холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».

«Тем более нельзя руководствоваться методами, вносящими раскол в мире», — подытожил Ван И.