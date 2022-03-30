Под Белгородом, по непроверенным данным, произошел пожар на складе боеприпасов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на сладе боеприпасов, по непроверенным данным, произошел в Белгородской области. Ситуация под контролем, сообщил в среду в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем. В случае изменения буду до вас информацию максимально оперативно доводить», — написал Гладков.

Он отметил, что власти ждут официального сообщения Минобороны РФ. Также он сообщил, что в селе Красный Октябрь Белгородского района жертв и пострадавших среди мирного населения нет. «Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет. Только что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию. На всякий случай он выезжает сейчас в село, вместе с главой села проведет подомовой обход», — добавил Гладков.

Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в районе села Красный Октябрь произошел инцидент, на территории Белгорода и Белгородского района были слышны взрывы. По информации источника ТАСС в экстренных службах, снаряд взорвался на территории временного военного городка в Белгородской области, ранены четверо военнослужащих, по предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны.