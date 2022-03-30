ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску
10:00 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Украины выпустила ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем телеграм-канале.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05:25 со стороны Северодонецка выпущена ракета „Точка-У“ по Луганску», — говорится в сообщении.
В результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано.
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