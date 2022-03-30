ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Украины выпустила ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем телеграм-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05:25 со стороны Северодонецка выпущена ракета „Точка-У“ по Луганску», — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано.