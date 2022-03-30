0
0
20
НОВОСТИ

ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску

10:00 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Украины выпустила ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем телеграм-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: в 05:25 со стороны Северодонецка выпущена ракета „Точка-У“ по Луганску», — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 30.03.2022
Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» 29 марта упали до нуля - Reuters
0
36
09:32 30.03.2022
Под Белгородом, по непроверенным данным, произошел пожар на складе боеприпасов
0
105
09:20 30.03.2022
Глава МИД КНР указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций
0
119
09:05 30.03.2022
Гарантии безопасности могут быть подписаны лишь после отвода войск РФ — постпред Украины
0
151
09:00 30.03.2022
Запад может ввозить на Украину вооружения медицинскими машинами — Небензя
0
153
22:40 29.03.2022
При попадании снаряда в военный городок в Белгородской области ранены 4 военнослужащих
0
774
22:00 29.03.2022
Макрон заявил Путину о невозможности оплаты российского газа в рублях — Reuters
0
833
21:20 29.03.2022
РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии — МИД
0
690
20:40 29.03.2022
Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня — Мединский
0
775
20:00 29.03.2022
Ведущие европейские страны и США не ослабят подход к РФ — канцелярия Джонсона
0
735

Возврат к списку