Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» 29 марта упали до нуля - Reuters

10:05 Источник: Lenta.ru

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля днем во вторник, 29 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

На момент 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» через Мальнов составляли 1 451 155 кВтч/ч, однако после этого упали до нуля. При этом поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым маршрутам трубопровода в целом оставались стабильными.

Как сообщает ТАСС, «Газпром» в ходе аукциона во вторник, 29 марта, забронировал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» на полные газовые сутки среды, 30 марта. Однако, отмечает Reuters, фактические поставки не гарантируются, поскольку «Газпром» не всегда использует зарезервированные мощности. Lenta.ru