Российские банки могут внедрить отечественный аналог сервисов безналичной оплаты
10:20 30.03.2022 Источник: Lenta.ru
Большинство российских банков оказались готовы внедрить отечественный аналог сервисов безналичной оплаты Apple Pay и Google Pay с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, приложение «СБПэй» работает на базе Системы быстрых платежей Банка России. Некоторые участники рынка уже внедрили приложение, например, «Русский Стандар»т и Экспобанк.
Сообщается, что разработчики работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы «Мир».
6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт Visa и Mastercard российских банков. Позже Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в способы оплаты покупок в учетной записи Apple ID, однако 25 марта компания приостановила их поддержку. Аналогичную меру приняла и компания Google. Lenta.ru
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