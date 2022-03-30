МРОТ и прожиточный минимум могут проиндексировать на размер инфляции
10:32 30.03.2022 Источник: Известия
Как сообщила «Известиям» пресс-служба Минтруда, действующая методика расчета уже приостановлена на 2022 год, а в марте ведомство получило право на дополнительное увеличение показателей.
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