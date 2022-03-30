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НОВОСТИ

МРОТ и прожиточный минимум могут проиндексировать на размер инфляции

10:32 30.03.2022 Источник: Известия

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) могут проиндексировать на размер инфляции, рассказали источники «Известий», знакомые с ходом обсуждения темы. Скорее всего, прогнозируемой, что с учетом уже состоявшейся индексации будет примерно соответствовать нынешнему уровню роста цен. Если эта информация верна, то МРОТ может превысить 14,5 тыс. рублей. Однако эксперты считают, что с учетом ситуации в принципе имеет смысл на время отказаться от новой методики расчета МРОТ и ПМ в зависимости от медианных зарплат и доходов. А в качестве ориентира использовать новый показатель — границу бедности, которая более чувствительна к инфляции, поскольку рассчитывается на основании потребкорзин.

Как сообщила «Известиям» пресс-служба Минтруда, действующая методика расчета уже приостановлена на 2022 год, а в марте ведомство получило право на дополнительное увеличение показателей.

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