Володин предложил расширить список российских товаров, экспортируемых за рубли
11:00 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что будет правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за валюту РФ зерно, нефть и лес.
«У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <…> Если хотите получать газ — ищите рубли», — написал он в своем телеграм-канале в среду.
«Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес», — подчеркнул председатель Думы.
Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин принял правильное решение перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. «Депутаты Государственной думы его (решение президента РФ — прим. ТАСС) поддерживают», — добавил он.
Также спикер Госдумы подчеркнул, что европейским политикам необходимо «заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях». «Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», — отметил он.
«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», — заключил Володин.
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