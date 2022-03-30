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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

11:05 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 91 руб. впервые с 23 февраля.

Так, к 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 82,54 руб. (-3,17%). Курс евро снижался на 3,59%, до 90,73 руб.

По данным биржи на 10:08 мск, курс доллара замедлил снижение до 84,75 руб. (-0,58%), курс евро перешел к росту до 94,15 руб. (+0,005%).

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