0
0
37
НОВОСТИ

Китай будет вместе с РФ содействовать демократизации международных отношений — МИД КНР

11:20 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены совместно с высшим руководством России содействовать демократизации международных отношений. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай и Россия будут вместе содействовать развитию подлинных многосторонних отношений в мире, способствовать формированию многополярных механизмов и демократизации международных связей», — сказал он на брифинге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 30.03.2022
Российский самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя — МО РФ
0
60
11:05 30.03.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 91 рубля
0
105
11:00 30.03.2022
Володин предложил расширить список российских товаров, экспортируемых за рубли
0
118
10:32 30.03.2022
МРОТ и прожиточный минимум могут проиндексировать на размер инфляции
0
161
10:20 30.03.2022
Российские банки могут внедрить отечественный аналог сервисов безналичной оплаты
0
161
10:05 30.03.2022
Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» 29 марта упали до нуля - Reuters
0
254
10:00 30.03.2022
ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску
0
209
09:32 30.03.2022
Под Белгородом, по непроверенным данным, произошел пожар на складе боеприпасов
0
229
09:20 30.03.2022
Глава МИД КНР указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций
0
248
09:05 30.03.2022
Гарантии безопасности могут быть подписаны лишь после отвода войск РФ — постпред Украины
0
308

Возврат к списку