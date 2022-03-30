Китай будет вместе с РФ содействовать демократизации международных отношений — МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены совместно с высшим руководством России содействовать демократизации международных отношений. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай и Россия будут вместе содействовать развитию подлинных многосторонних отношений в мире, способствовать формированию многополярных механизмов и демократизации международных связей», — сказал он на брифинге.