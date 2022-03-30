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Российский самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя — МО РФ

11:32 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский военный самолет сбил в ходе воздушного боя Су-24 ВСУ в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Тюмень Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки были уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.

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