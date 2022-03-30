Совместные меры Китая и России по противодействию гегемонии не имеют границ — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество Китая и России в сфере безопасности и совместные меры двух стран по противодействию гегемонии в мире не имеют границ. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Сотрудничество Китая и России не имеет границ. Это касается как наших совместных мер по поддержанию мира и безопасности, так и шагов по противодействию гегемонии», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который спросил, «насколько далеко может зайти сотрудничество Пекина и Москвы».