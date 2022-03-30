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Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа

12:05 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. С таким заявлением выступил в среду вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине.

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — сказал Хабек. Он отметил, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.

«Она предусматривает мониторинг ситуации», — пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.

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