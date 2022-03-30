ВС РФ уничтожили украинский штаб спецопераций в Николаевской области — МО РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская авиация и ракетные войска в течение дня уничтожили 64 военных объекта Украины, в том числе штаб украинских сил спецопераций в Николаевской области, один ЗРК С-300 и два — «Бук-М1». Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два — „Бук-М1“ в районах Угледара и Славянска», — сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.