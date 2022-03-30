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Представители украинской теробороны уходят в леса - Царев

12:32 30.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Представители теробороны уходят в леса, а еду им приносят родные. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал украинский политик Олег Царёв.

«Существует опасность для сотрудников ВГА [военно-гражданские администрации на занятых военными РФ и Донбасса территориях — прим. ГМ]. Существует сопротивление. Мы зашли в райотделы, подняли документы, увидели списки теробороны. Пошли по домам, обнаружили, что людей дома нет. По косвенным признакам мы понимаем, что они находятся в лесах, что продукты им носят их родные. Мы много раз в лесах находили… выходим на радиоперехват. Приходим туда, а там еда, котёл, всё горячее. Где-то натыкались на сопротивление, где-то были бои. Это всё опасно. Сотрудникам гражданских администраций надо выдавать оружие. Даже на таких территориях, как Херсон, Запорожская область. Наведение порядка, может быть, займёт, не один год на Украине, поиск этих банд».

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