В России выявили 20 145 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 145, до 17 823 648. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,11%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 51 085, до 16 788 291. Днем ранее в штабе сообщили о 47 229 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 352 — до 368 377. Днем ранее было выявлено 339 смертей.