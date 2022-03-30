Наступает эра региональных валют, отказ от доллара и евро реален — Медведев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ от доллара и евро как от мировых резервных валют не является фантастической перспективой, наступает эра региональных валют. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своем телеграм-канале.

«Наступает эра региональных валют», — заявил он. «Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой», — написал Медведев.