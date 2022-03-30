Польша полностью откажется от российских энергоресурсов до конца года — премьер
13:32 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши намерены отказаться от всех российских энергоресурсов до конца текущего года. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Газ — до конца этого года, хотя мы уже сейчас почти независимы. Нефть — до конца года», — сказал он. «Уголь — так быстро, как только возможно, — добавил Моравецкий. — Самое позднее — май».
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