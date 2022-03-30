Цена газа в Европе вновь превысила $1400 за тыс. куб. м

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1412 за 1 тыс. куб. м, или 123 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет на 13,5%.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.