Цена газа в Европе вновь превысила $1400 за тыс. куб. м
14:12 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1412 за 1 тыс. куб. м, или 123 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
В целом стоимость газа с начала торгов растет на 13,5%.
Ранее сегодня сообщалось, что власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.
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