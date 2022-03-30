ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки
14:32 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом в результате скоординированной работы в 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки „МКУ“, созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — сообщили в ЦОС.
В местах проживания задержанных изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с Красновым, с фото- и видеозаписями так называемых акций прямого действия, инструкциями по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность неонацистской структуры.
НОВОСТИ
- 14:32 30.03.2022
- Собянин выделил 200 млн руб на пилотные тестирования инновационной продукции
- 14:30 30.03.2022
- Сбер расширил ипотеку для самозанятых
- 14:12 30.03.2022
- Цена газа в Европе вновь превысила $1400 за тыс. куб. м
- 14:00 30.03.2022
- В Москве выявили 1 165 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:32 30.03.2022
- Польша полностью откажется от российских энергоресурсов до конца года — премьер
- 13:20 30.03.2022
- Москва не отмечает серьезных прорывов в переговорах с Киевом — Песков
- 13:12 30.03.2022
- Собянин выделил 7 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса
- 13:05 30.03.2022
- Наступает эра региональных валют, отказ от доллара и евро реален — Медведев
- 13:00 30.03.2022
- В России выявили 20 145 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 30.03.2022
- Представители украинской теробороны уходят в леса - Царев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать