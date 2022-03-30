ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом в результате скоординированной работы в 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки „МКУ“, созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — сообщили в ЦОС.

В местах проживания задержанных изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с Красновым, с фото- и видеозаписями так называемых акций прямого действия, инструкциями по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность неонацистской структуры.