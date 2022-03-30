Песков призвал дождаться представления данных о механизме поставок газа в рублях

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные о механизме поставок газа в рублях будут доступны, поручение президента должно быть исполнено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока не располагаю этой информацией, — ответил он на вопрос, в какой форме и когда этот механизм будет представлен президенту. — Но в любом случае данные обо всем этом будут доступны. Давайте дождемся 31 марта (срок исполнения поручения главы государства по разработке этого порядка — прим. ТАСС), есть поручение президента, оно должно быть исполнено».