Китай призывает не дать превратить страны Азии в орудие игр крупных держав
15:12 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая призывает не допустить нового блокового противостояния в Азии и превращения региональных стран в орудие игр крупных держав. Об этом заявил в среду министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши в Туньси (провинция Аньхой, Восточный Китай).
«Нельзя позволять ментальности холодной войны вернуться в азиатский регион. Невозможно допустить повторения блокового противостояния в Азии», — отметил он.
«Нельзя допускать превращения средних и малых государств региона в орудие или даже жертвы игр крупных держав», — резюмировал глава МИД КНР, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
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