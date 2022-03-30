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Китай призывает не дать превратить страны Азии в орудие игр крупных держав

15:12 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая призывает не допустить нового блокового противостояния в Азии и превращения региональных стран в орудие игр крупных держав. Об этом заявил в среду министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши в Туньси (провинция Аньхой, Восточный Китай).

«Нельзя позволять ментальности холодной войны вернуться в азиатский регион. Невозможно допустить повторения блокового противостояния в Азии», — отметил он.

«Нельзя допускать превращения средних и малых государств региона в орудие или даже жертвы игр крупных держав», — резюмировал глава МИД КНР, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

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