Клиенты Сбера активно поддерживают друг друга через сервис «Дать в долг»
15:02 30.03.2022
Более 150 тыс. раз одолжили денег пользователи сервиса «Дать в долг» в СберБанк Онлайн за три месяца с момента запуска такой опции в разделе «Диалоги». При этом 80% займов уже возвращено, учитывая, что время возврата некоторых долгов пока не подошло, так что по факту просроченных займов еще меньше.
«Сервис «Дать в долг» в СберБанк Онлайн, который мы запустили в декабре 2021 года, помогает сделать процесс возврата долгов комфортнее для обеих сторон, дисциплинирует пользователей более ответственно относиться и к своим, и к заемным деньгам, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. – Статистика показывает, что наши клиенты активно его используют, значит, сервис действительно помогает выстроить понятные финансовые отношения и сохранять добрые отношения между людьми».
Тому, кто дает взаймы, достаточно перевести деньги и указать срок их возврата. При этом банк не станет списывать средства со счета должника, если деньги не будут возвращены в срок, а лишь пришлет напоминание о необходимости вернуть платеж.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать категорию «Дать в долг». Затем – указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.
Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. Все расчеты пользователь производит самостоятельно – банк только деликатно напоминает человеку о необходимости это сделать.
«Диалоги» – первый банковский сервис, помогающий поддерживать финансовые взаимоотношения между людьми в формате мессенджера. В одном окне можно отправить другому человеку перевод, в том числе вместе с открыткой, запросить деньги, дать в долг или вернуть его.
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