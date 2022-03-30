РФ будет выстраивать шаги, которые позволят обойти нелегитимные санкции Запада — Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет добиваться осуждения нелегитимных санкций Запада в международных дискуссиях, а в контактах с партнерами выстраивать практические шаги, которые позволят обойти такие меры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в среду в китайском Туньси.

«В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнерами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — сказал глава российского дипведомства.