Цена на природный газ в Молдавии в апреле удвоится — глава «Молдовагаза»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на поставляемый из России в Молдавию природный газ вырастет в апреле в два раза. Об этом заявил в среду председатель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью местному интернет-изданию Business Pages.

«Думаю, что 1000 — 1200 долларов будет цена. Примерно этот коридор», — сказал Чебан, напомнив, что в марте по условиям заключенного в октябре прошлого года контракта с «Газпромом» цена за 1 тыс. кубометров составила 547,26 доллара. Он призвал потребителей срочно рассчитаться за уже потребленное голубое топливо, чтобы обеспечить непрерывные и надежные поставки газа и выполнение «Молдовагазом» взятых на себя договорных обязательств по оплате.

«По состоянию на 27 марта 2022 года задолженность конечных потребителей за природный газ, поставленный в январе — феврале текущего года, составила 153 млн лей (8,5 млн долларов). Из этой суммы 128,3 млн лей (7,1 млн долларов) приходится на долю бытовых, а 24,7 миллиона леев (1,3 млн долларов) — небытовых потребителей», — сказал Чебан.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг «Молдовагаза» перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд кубометров (1,6 млрд приходится на Приднестровье). Это в среднем 8 млн кубометров в день без учета растущего потребления в зимний период. Эти объемы «Молдовагаз» закупает у «Газпрома».