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Хлеб в Польше к концу года может подорожать вчетверо - Туск

16:12 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость хлеба в Польше к концу этого года может вырасти в четыре раза. С таким прогнозом выступил в среду в эфире радиостанции «Полсат ньюс» глава оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший премьер-министр страны Дональд Туск.

«Очень беспокоит то, что хлеб — причем самый дешевый — к концу этого года может стоить даже 10 злотых (около 2,5 доллара — прим. ТАСС). Волосы встают дыбом на голове от этого, — сказал политик. — Ведь мы отдаем себе отчет в том, что он значит везде для всех без исключения поляков и полек».

По мнению политика, чтобы избежать подобного развития событий, правительство должно организовать поддержку польских производителей сельскохозяйственной продукции. «Судьбы всех польских семей в большой степени в этом году зависят от того, каким образом удастся помочь польским крестьянам», — сказал Дональд Туск.

Политик считает, что часть суммы в 1 млн злотых (около 250 тыс. долларов), которые в настоящее время Польша выплачивает в виде штрафов Евросоюзу, можно было бы использовать для закупки химических удобрений, «что для польского крестьянина является абсолютно фундаментальным вопросом».

В настоящее время стоимость обычного батона хлеба массой 0,5 кг в Польше колеблется в районе 2,2-2,6 злотых.

Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год.

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