Хлеб в Польше к концу года может подорожать вчетверо - Туск
16:12 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость хлеба в Польше к концу этого года может вырасти в четыре раза. С таким прогнозом выступил в среду в эфире радиостанции «Полсат ньюс» глава оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший премьер-министр страны Дональд Туск.
«Очень беспокоит то, что хлеб — причем самый дешевый — к концу этого года может стоить даже 10 злотых (около 2,5 доллара — прим. ТАСС). Волосы встают дыбом на голове от этого, — сказал политик. — Ведь мы отдаем себе отчет в том, что он значит везде для всех без исключения поляков и полек».
По мнению политика, чтобы избежать подобного развития событий, правительство должно организовать поддержку польских производителей сельскохозяйственной продукции. «Судьбы всех польских семей в большой степени в этом году зависят от того, каким образом удастся помочь польским крестьянам», — сказал Дональд Туск.
Политик считает, что часть суммы в 1 млн злотых (около 250 тыс. долларов), которые в настоящее время Польша выплачивает в виде штрафов Евросоюзу, можно было бы использовать для закупки химических удобрений, «что для польского крестьянина является абсолютно фундаментальным вопросом».
В настоящее время стоимость обычного батона хлеба массой 0,5 кг в Польше колеблется в районе 2,2-2,6 злотых.
Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год.
НОВОСТИ
- 16:00 30.03.2022
- Цена на природный газ в Молдавии в апреле удвоится — глава «Молдовагаза»
- 15:42 30.03.2022
- Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти в полтора раза
- 15:32 30.03.2022
- РФ будет выстраивать шаги, которые позволят обойти нелегитимные санкции Запада — Лавров
- 15:26 30.03.2022
- Германский концерн BASF заявил о последствиях эмбарго на российский газ для крупнейшего химического предприятия мира
- 15:12 30.03.2022
- Китай призывает не дать превратить страны Азии в орудие игр крупных держав
- 15:02 30.03.2022
- Клиенты Сбера активно поддерживают друг друга через сервис «Дать в долг»
- 15:00 30.03.2022
- Песков призвал дождаться представления данных о механизме поставок газа в рублях
- 14:32 30.03.2022
- Собянин выделил 200 млн руб на пилотные тестирования инновационной продукции
- 14:32 30.03.2022
- ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки
- 14:30 30.03.2022
- Сбер расширил ипотеку для самозанятых
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать