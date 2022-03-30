Операция по освобождению ДНР ускоряется, но о сроках ее завершения говорить рано — Пушилин
16:32 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит интенсивнее, однако о сроках завершения операции сейчас судить невозможно. Об этом сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».
«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», — сказал он.
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