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НОВОСТИ

Операция по освобождению ДНР ускоряется, но о сроках ее завершения говорить рано — Пушилин

16:32 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) проходит интенсивнее, однако о сроках завершения операции сейчас судить невозможно. Об этом сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

«Говорить о конечном сроке [завершения операции по освобождению ДНР] пока не представляется возможным. Все сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт», — сказал он.

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