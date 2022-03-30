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НОВОСТИ

В Крыму подготовят закон о национализации имущества некоторых украинцев

17:12 30.03.2022 Источник: Интерфакс

Крымские чиновники к началу следующей недели разработают проект федерального закона о национализации имущества граждан Украины, которые выступают против России, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Поручил разработать до понедельника проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации. Проект будет направлен в Госдуму", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что такие владельцы имущества в Крыму уже не смогут его переоформить.

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