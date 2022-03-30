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Доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе неопровержимы — Мединский

17:00 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия. Об этом заявил в среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24».

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения», — сказал он.

По словам Мединского, предложения Украины также содержат отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет и Россия.

Принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной. Об этом также заявил Владимир Мединский.

«Подчеркну, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной», — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что Россия была вынуждена начать операцию на Украине, поскольку есть неопровержимые доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе. 

«Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан. В этих условиях Россия и была вынуждена начать специальную военную операцию», — отметил Мединский.

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