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НОВОСТИ

Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку

17:18 30.03.2022

С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. Ранее Сбер предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок составляет 30 дней.

«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий – в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставках. Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», – отметили в банке.

Ранее риелторы рассказали РБК, что некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. Речь идет о банках МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк (полностью остановили прием заявок на ипотеку), «Росбанк Дом», «Сбер» и ВТБ (принимают заявки только на ипотеку по базовым программам – без льгот).

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