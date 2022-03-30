Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку
17:18 30.03.2022
С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. Ранее Сбер предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок составляет 30 дней.
«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий – в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставках. Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», – отметили в банке.
Ранее риелторы рассказали РБК, что некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. Речь идет о банках МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк (полностью остановили прием заявок на ипотеку), «Росбанк Дом», «Сбер» и ВТБ (принимают заявки только на ипотеку по базовым программам – без льгот).
НОВОСТИ
- 17:44 30.03.2022
- Путин ввел запрет на использование иностранного ПО на КИИ для госорганов с 2025 года
- 17:35 30.03.2022
- Сбер и Республика Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона
- 17:12 30.03.2022
- В Крыму подготовят закон о национализации имущества некоторых украинцев
- 17:07 30.03.2022
- Второе дыхание: подмосковная Федоскинская фабрика продолжит работать и создавать уникальные изделия
- 17:00 30.03.2022
- Доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе неопровержимы — Мединский
- 16:32 30.03.2022
- Операция по освобождению ДНР ускоряется, но о сроках ее завершения говорить рано — Пушилин
- 16:12 30.03.2022
- Хлеб в Польше к концу года может подорожать вчетверо - Туск
- 16:00 30.03.2022
- Цена на природный газ в Молдавии в апреле удвоится — глава «Молдовагаза»
- 15:42 30.03.2022
- Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти в полтора раза
- 15:32 30.03.2022
- РФ будет выстраивать шаги, которые позволят обойти нелегитимные санкции Запада — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать