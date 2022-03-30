Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку

17:18

С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. Ранее Сбер предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок составляет 30 дней.

«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий – в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставках. Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», – отметили в банке.

Ранее риелторы рассказали РБК, что некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. Речь идет о банках МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк (полностью остановили прием заявок на ипотеку), «Росбанк Дом», «Сбер» и ВТБ (принимают заявки только на ипотеку по базовым программам – без льгот).