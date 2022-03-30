Сбер и Республика Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона
17:35 30.03.2022
Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец совместно с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым провели рабочее совещание и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в области внедрения цифровых технологий, в том числе в сфере здравоохранения.
На встрече были представлены цифровые сервисы и решения компаний экосистемы Сбера, в том числе таких как СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и группы компаний ЦРТ, а также технология Social ID – один из передовых продуктов, который позволяет гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства. В начале своего выступления, Ольга Голодец вручила администрации Республики Бурятия сертификат на внедрение дистанционного мониторинга состояния здоровья жителей.
Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в медицинских учреждениях и используются жителями республики. Так, с 2021 года жителям Бурятии с гипертонией или сахарным доступен дистанционный мониторинг состояния здоровья, который реализует компания СберЗдоровье. Сервис помогает врачам быстрее и точнее узнавать о малейших изменениях состояния здоровья пациентов и максимально оперативно оказывать медицинскую консультацию. Робот, который обзванивает пациентов, разработан группой ЦРТ. Проект охватывает 28 медицинских учреждений в республике и уже помог вести надомное сопровождение более 5700 пациентов.
В нескольких медицинских учреждениях Бурятии используется Voice2Med – продукт на основе искусственного интеллекта, разработанный группой компаний ЦРТ, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом.
В пилотном режиме на базе четырех больниц, в том числе в ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», запущены три продукта от компании СберМедИИ – «КТ Легких», «КТ Инсульт» и «Мамография». На базе Иволгинской и Тарбагатайской ЦРБ компания реализует проект по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний при помощи программно-аппаратного комплекса, в котором прибор для проведения исследования ЭКГ интегрирован с алгоритмом искусственного интеллекта. Нейросеть с точностью до 90% помогает определять сердечно-сосудистые патологии при расшифровке данных электрокардиограмм.
«Формируя собственную индустрию здравоохранения, Сбер стремится поставить свои компетенции на службу человеку и обществу, реализуя и внедряя высокотехнологичные сервисы для поддержания здоровья, – сказала Ольга Голодец. – Решения Сбера позволяют отслеживать показатели здоровья больных с хроническими заболеваниями в реальном времени и вовремя реагировать на изменения в их состоянии с помощью квалифицированных врачей. А разработки на базе искусственного интеллекта помогают врачам в ежедневной работе, автоматизируют рутинные процессы и повышают качество и доступность медицинских услуг».
«Помощь, которую мы получили от Сбербанка в период пандемии, цифровые решения, которые он предложил (это и робот, который производил телефонный обзвон, и искусственный интеллект, который позволял нам делать более качественный анализ КТ снимков, и голосовой ввод информации для врачей) – все это существенно помогло нам в борьбе с коронавирусом, – отметил Алексей Цыденов. – И сегодня Сбер – это не только банк, финансовая организация, это очень широко представленная на рынке передовых технологий организация, разрабатывающая и внедряющая новые информационные технологии. Мы настроены на то, чтобы такое сотрудничество со Сбером у нас расширялось».
Цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера, такие как СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ также были представлены в рамках цифрового дня, организованного Сбером. В мероприятии приняли участие главные врачи медицинских учреждений республики Бурятия, руководители направления здравоохранения и социального блока правительства республики Бурятия, топ-менеджеры компаний экосистемы Сбера и Байкальского банка ПАО Сбербанк.
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