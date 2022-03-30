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Путин ввел запрет на использование иностранного ПО на КИИ для госорганов с 2025 года

17:44 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Как говорится в указе главы государства, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации, документ подписан «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры».

В нем устанавливается, что «с 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».

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