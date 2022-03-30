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НОВОСТИ

Сбер расширяет возможности программы «Ипотека по двум документам»

18:39 30.03.2022

С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам»  при приобретении жилья на вторичном рынке или в новостройке могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Данная опция не распространяется на государственные программы.

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.

В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита заемщик обязуется направить средства материнского капитала в счет досрочного погашения кредита. Оставить заявку на оформление ипотеки по двум документам в Сбере можно онлайн на Домклик.

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