Сбер расширяет возможности программы «Ипотека по двум документам»

18:39

С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при приобретении жилья на вторичном рынке или в новостройке могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Данная опция не распространяется на государственные программы.

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.