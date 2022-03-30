Из-за кризиса вокруг Украины мировая туриндустрия может недополучить около 7 млрд долл
19:10 30.03.2022 Источник: Интерфакс
"После 24 февраля европейские страны направили свои усилия на помощь миллионам украинских беженцев, а на Россию были наложены экономические санкции, в том числе на авиаотрасль. Снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50% по сравнению с 2021 годом", - отмечают аналитики.
Согласно исследованию, расходы в туризме в 2022 году вырастут на 92% по сравнению с прошлым годом, но из-за событий на Украине индустрия получит намного меньше ожидаемого. Как уточнили в Euromonitor International, мировая туриндустрия потеряет $6,9 млрд в 2022 году.
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