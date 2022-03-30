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Из-за кризиса вокруг Украины мировая туриндустрия может недополучить около 7 млрд долл

19:10 30.03.2022 Источник: Интерфакс

Индустрия путешествий готовилась к подъему в 2022 году, поскольку пандемия коронавируса пошла на спад, однако из-за конфликта на Украине восстановление туризма в Европе замедлится, следует из доклада Euromonitor International.

"После 24 февраля европейские страны направили свои усилия на помощь миллионам украинских беженцев, а на Россию были наложены экономические санкции, в том числе на авиаотрасль. Снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50% по сравнению с 2021 годом", - отмечают аналитики.

Согласно исследованию, расходы в туризме в 2022 году вырастут на 92% по сравнению с прошлым годом, но из-за событий на Украине индустрия получит намного меньше ожидаемого. Как уточнили в Euromonitor International, мировая туриндустрия потеряет $6,9 млрд в 2022 году.

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