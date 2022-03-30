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НОВОСТИ

Обнаружена звезда, расстояние до корой от Земли составляет 12,9 млрд световых лет

19:45 30.03.2022 Источник: Интерфакс

Космический телескоп Европейского космического агентства (ESA) и NASA Hubble обнаружил самую удалённую от Земли обозримую звезду Earendel, сообщается на сайте агентства, посвящённом телескопу.

"Космический телескоп NASA и ESA Hubble наметил новую поразительную веху (в астрономии - ИФ): он обнаружил свет звезды, которая существовала в первые миллиарды лет после рождения вселенной в результате Большого взрыва (период красного смещения 6.2) - это наиболее удалённая, когда-либо виденная отдельная звезда", - говорится в сообщении на сайте.

По информации агентства, чтобы добраться до Земли, свету от обнаруженной звезды пришлось проделать путь в 12,9 млрд лет, начав свой путь в тот момент, когда вселенной было около 900 млн лет. По оценкам специалистов, звезда как минимум в 50 раз массивнее Солнца и в миллионы раз ярче, что делает её одной из самых массивных звёзд, известных человечеству.

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