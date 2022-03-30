Обнаружена звезда, расстояние до корой от Земли составляет 12,9 млрд световых лет
19:45 30.03.2022 Источник: Интерфакс
"Космический телескоп NASA и ESA Hubble наметил новую поразительную веху (в астрономии - ИФ): он обнаружил свет звезды, которая существовала в первые миллиарды лет после рождения вселенной в результате Большого взрыва (период красного смещения 6.2) - это наиболее удалённая, когда-либо виденная отдельная звезда", - говорится в сообщении на сайте.
По информации агентства, чтобы добраться до Земли, свету от обнаруженной звезды пришлось проделать путь в 12,9 млрд лет, начав свой путь в тот момент, когда вселенной было около 900 млн лет. По оценкам специалистов, звезда как минимум в 50 раз массивнее Солнца и в миллионы раз ярче, что делает её одной из самых массивных звёзд, известных человечеству.
НОВОСТИ
- 20:20 30.03.2022
- Анатолий Бибилов рассказал о "вековой мечте осетинского народа"
- 19:40 30.03.2022
- Минсельхоз: Риски возникновения дефицита овощей в России исключены
- 19:30 30.03.2022
- Инфляция в России с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% - МЭР
- 19:10 30.03.2022
- Из-за кризиса вокруг Украины мировая туриндустрия может недополучить около 7 млрд долл
- 18:52 30.03.2022
- Австрия не собирается платить в рублях за российский газ
- 18:39 30.03.2022
- Сбер расширяет возможности программы «Ипотека по двум документам»
- 18:15 30.03.2022
- Кинотеатры в России могут потерять в этом году более 10 млрд руб
- 17:44 30.03.2022
- Путин ввел запрет на использование иностранного ПО на КИИ для госорганов с 2025 года
- 17:35 30.03.2022
- Сбер и Республика Бурятия расширяют сотрудничество в сфере цифровизации региона
- 17:18 30.03.2022
- Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать