Минсельхоз: Риски возникновения дефицита овощей в России исключены
19:40 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран — партнеров идет без перебоев, а случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок. Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены», — отмечается в сообщении.
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