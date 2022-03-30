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НОВОСТИ

Минсельхоз: Риски возникновения дефицита овощей в России исключены

19:40 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз исключил риск возникновения дефицита овощей в России. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран — партнеров идет без перебоев, а случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок. Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены», — отмечается в сообщении.

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