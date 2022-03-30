Анатолий Бибилов рассказал о "вековой мечте осетинского народа"
20:20 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко написано, нам, конечно же, надо спросить мнение народа, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав РФ. Это не очень трудно сделать, не затягивая. Как говорят, это дело техники. [Вхождение в состав РФ] — это не просто давнишняя мечта, это вековая мечта осетинского народа», — сказал он.
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