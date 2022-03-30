Минобороны РФ: Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарная обстановка на Украине продолжает ухудшаться, наиболее критическая сложилась в Харькове. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове», — заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, в городе введен комендантский час. Местные жители укрываются в подвалах, потому что боятся провокаций со стороны националистов. «Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. <…> Продуктовые магазины работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства», — добавил он.