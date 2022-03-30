Настроений о вхождении Абхазии в состав РФ нет в обществе - Сергей Шамба
22:20 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они [Южная Осетия] не в первый раз этот вопрос ставят, референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, — объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», — сказал Шамба.
Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по словам Шамбы, ни в политических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких настроений. «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах — в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет», — подчеркнул политик.
НОВОСТИ
- 22:05 30.03.2022
- Южная Осетия собирается завершить юридические процедуры по вхождению в РФ после 10 апреля
- 21:45 30.03.2022
- Минобороны РФ: Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове
- 20:20 30.03.2022
- Анатолий Бибилов рассказал о "вековой мечте осетинского народа"
- 19:45 30.03.2022
- Обнаружена звезда, расстояние до корой от Земли составляет 12,9 млрд световых лет
- 19:40 30.03.2022
- Минсельхоз: Риски возникновения дефицита овощей в России исключены
- 19:30 30.03.2022
- Инфляция в России с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% - МЭР
- 19:10 30.03.2022
- Из-за кризиса вокруг Украины мировая туриндустрия может недополучить около 7 млрд долл
- 18:52 30.03.2022
- Австрия не собирается платить в рублях за российский газ
- 18:39 30.03.2022
- Сбер расширяет возможности программы «Ипотека по двум документам»
- 18:15 30.03.2022
- Кинотеатры в России могут потерять в этом году более 10 млрд руб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать