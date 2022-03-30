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Настроений о вхождении Абхазии в состав РФ нет в обществе - Сергей Шамба

22:20 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединение Южной Осетии с Северной — национальная мечта, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей братской республики. Так прокомментировал ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявление президента Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в Российскую Федерацию.

«Они [Южная Осетия] не в первый раз этот вопрос ставят, референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, — объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», — сказал Шамба.

Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по словам Шамбы, ни в политических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких настроений. «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах — в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет», — подчеркнул политик.

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