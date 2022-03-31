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Вашингтон принял решение о выходе кораблей США из Черного моря

09:05 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США приняла решение о выходе американских военных кораблей из Черного моря в январе. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

Он ответил отрицательно на вопрос законодателя о том, есть ли сейчас американские корабли в Черном море. Генерал пояснил, что американские корабли покинули Черном море "примерно в январе". На вопрос о том, было ли это "политическое решение", Уолтерс ответил: "Да, это так".

Выступившая на этих слушаниях помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер не смогла однозначно ответить на вопрос законодателя, почему было принято данное решение.

Уолтерс отметил, что американские самолеты и беспилотники совершают пролеты над Черным морем.

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