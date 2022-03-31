Мины из Черного моря может унести в Норвегию, считает Зеленский - СМИ
09:20 31.03.2022 Источник: Известия
Дрейфующие в Черном море мины может унести в Норвегию. Об этом заявил 30 марта президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом королевства.
«Мины, установленные российскими силами, дрейфуют в Черном море, это небезопасно. Они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам. Это угрожает людям и окружающей среде», — сказал Зеленский.
Кроме того, он подчеркнул, что будущее Норвегии и всей остальной Европы «решается сейчас на украинской земле», и попросил предоставить Киеву норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы ЗРК NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун».
Днем ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и Украины.
Предупреждение было разослано после того, как 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря. Известия
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