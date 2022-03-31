Южные Курилы вновь стали для Японии «незаконно оккупированными»
10:00 31.03.2022
Японские власти вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом черновика документа.
По информации агентства, в «Синей книге», дипломатическом справочнике МИД Японии, слово «оккупация» в последний раз упоминалась в 2003 году. RT
НОВОСТИ
- 10:32 31.03.2022
- Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник
- 10:20 31.03.2022
- Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов
- 10:05 31.03.2022
- Украина запросила у США штурмовики Су-25
- 09:58 31.03.2022
- Собянин увеличил до 4 лет действие льготных разрешений на парковку для автомобилей каршеринга
- 09:32 31.03.2022
- Глава военной разведки Франции генерал Видо отправлен в отставку — СМИ
- 09:20 31.03.2022
- Мины из Черного моря может унести в Норвегию, считает Зеленский - СМИ
- 09:05 31.03.2022
- Вашингтон принял решение о выходе кораблей США из Черного моря
- 09:00 31.03.2022
- В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски - Bloomberg
- 22:30 30.03.2022
- Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе 6 апреля - Евросовет
- 22:20 30.03.2022
- Настроений о вхождении Абхазии в состав РФ нет в обществе - Сергей Шамба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать