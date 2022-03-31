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НОВОСТИ

Южные Курилы вновь стали для Японии «незаконно оккупированными»

10:00 31.03.2022

Японские власти вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом черновика документа.

По информации агентства, в «Синей книге», дипломатическом справочнике МИД Японии, слово «оккупация» в последний раз упоминалась в 2003 году.  RT

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