Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине, чтобы вызвать общественное недовольство в России. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

Главу российской дипмиссии попросили прокомментировать утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ВС РФ якобы понесли значительные потери при проведении спецоперации на Украине. «Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране», — указал российский посол, слова которого опубликованы в телеграм-канале дипмиссии. «Не получится», — констатировал он.

Посол РФ добавил, что «решение российского руководства о проведении военной спецоперации пользуется широкой поддержкой населения». «Граждане понимают, что речь идет о защите национальных интересов Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Как сообщил 25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в ходе специальной военной операции на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 получили ранения. По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей.