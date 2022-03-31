Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов
10:20 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине, чтобы вызвать общественное недовольство в России. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.
Главу российской дипмиссии попросили прокомментировать утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ВС РФ якобы понесли значительные потери при проведении спецоперации на Украине. «Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране», — указал российский посол, слова которого опубликованы в телеграм-канале дипмиссии. «Не получится», — констатировал он.
Посол РФ добавил, что «решение российского руководства о проведении военной спецоперации пользуется широкой поддержкой населения». «Граждане понимают, что речь идет о защите национальных интересов Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.
Как сообщил 25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в ходе специальной военной операции на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 получили ранения. По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей.
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